Последнее обновление: 30.07.2024 08:54

Еврокомиссия попросит Венгрию объяснить упрощение въезда для граждан РФ и Беларуси

Еврокомиссия попросит Будапешт предоставить подробную информацию о том, как Венгрия меняет визовые требования для граждан России и Беларуси.

Об этом заявила на ежедневном брифинге спикер Еврокомиссии Анита Хиппер.

Её попросили прокомментировать сообщение о том, что Венгрия – член Шенгенской зоны – ослабила визовые требования к гражданам России и Беларуси.

Анита Хиппер ответила, что Еврокомиссия будет общаться с венгерскими властями, чтобы выяснить конкретные масштабы решения Будапешта и его соответствие европейским правилам.

"Россия является угрозой безопасности для ЕС. Все инструменты на уровне стран-членов и ЕС должны обеспечивать безопасность Евросоюза и принимать во внимание безопасность Шенгенской зоны в целом", – отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что Венгрия, пропуская граждан третьих стран, обязана обеспечить выполнение всех требований по въезду в Шенгенскую зону.

"Это касается не только наличие виз или актуальных видов на жительство, но и отсутствия их в красных списках в базах данных Шенгенской зоны", – отметила она.

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.



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