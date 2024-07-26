Суд Украины снял арест с имущества дочерней фирмы Белоруснефти

Киевский апелляционный суд снял арест с части активов "Сервис Ойл", дочерней компании предприятия "Белоруснефть", которая подала иск.

Постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений. Арест с части активов был снят 1 мая, а уже 26 июля суд рассмотрит отмену ареста со всего остального имущества.

Это может привести к потере Украиной возможности актива не менее 1,5 млрд гривен, пишут украинские медиа.

Арест был снят с различного оборудования, включая сейсмические вибраторы, группу сейсмоприемников, аккумуляторы, генераторную установку и другие технические устройства.

Имущество было арестовано в начале 2022 года.