В Украине хотят повысить штрафы за каботажные перевозки иностранных компаний в семь раз

Кабинет министров поддержал законопроект об усилении ответственности для иностранных перевозчиков грузов и пассажиров в случае осуществления незаконных каботажных перевозок по территории Украины. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Речь идет о каботажных перевозках, когда иностранный транспорт выполняет рейсы по территории Украины без специального разрешения.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 грн. Согласно новому законопроекту, он должен увеличиться до 120 тысяч грн, то есть в семь раз.

Каботажные перевозки запрещены для иностранных перевозчиков в большинстве стран, в том числе и в Украине.

В министерстве напомнили, что в прошлом году было выявлено около 150 таких нарушений. В то же время, последние три года фиксируется рост количества подобных случаев.

Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде.