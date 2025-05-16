В Финляндии хотят построить тысячи ветровых турбин вдоль границы с РФ для нужд обороны

Представители энергетической отрасли Финляндии предложили построить ряд ветровых электростанций вдоль восточной границы с Россией. Об этом пишет Yle.

Программа под названием Resil East предусматривает строительство тысяч ветровых турбин на востоке страны, которые могли бы не только производить "зеленую" электроэнергию, но и служить платформами для наблюдательного оборудования, в частности для мониторинга ситуации за российской границей.

Также обсуждается возможность использования башен и солнечных панелей для создания препятствий, усиливающих обороноспособность.

Однако в Силах обороны Финляндии относятся к идее с осторожностью. Там отмечают, что турбины – не лучшая платформа для наблюдения из-за вибраций от электростанций и электромагнитной среды ветровых турбин.

Кроме того, существуют опасения относительно участия частных компаний в чувствительных проектах обороны, в частности кибербезопасности и контроля за доступом к системам.

Несмотря на это, представители энергетического сектора убеждены, что технические решения можно найти в течение пяти лет, а проект позволит привлечь частные инвестиции, которые можно будет частично учитывать как оборонные расходы.

Программа Resil East рассчитана на период от одного до трех лет и пока не имеет финансирования.

К инициативе присоединились университеты, компании и муниципалитеты Восточной Финляндии. Стоимость первого этапа – планирование – оценивается в € 3 млн.

По мнению авторов проекта, такой подход позволит одновременно решить вопросы энергонезависимости, развития отдаленных регионов и усиления национальной безопасности.