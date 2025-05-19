ЕАБР назвал причины ускорения инфляции в Беларуси

Экономисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре назвали причины ускорения инфляции в Беларуси.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси составила 6,5% г/г в апреле 2025 г. после 5,9% г/г в марте. Рост цен ускорился по всем ключевым компонентам потребительской корзины, при самом заметном росте в потребительских товарах (+8,3% г/г в апреле после +7,5% г/г в марте).

«Основными факторами стали продолжающееся ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты», - считают в ЕАБР.

Отмечается, что цены на услуги выросли на 7% г/г в апреле после 6,6% г/г в марте. Ускорился рост цен и в группе непродовольственных товаров (+3,6% г/г после 3,2% г/г месяцем ранее).

«На динамику роста цен могло оказать влияние ослабление административного регулирования, в рамках которого был сокращен перечень регулируемых позиций и упрощен порядок согласования повышения цен предприятиями», - полагают специалисты.