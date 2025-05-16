Общие выбросы парниковых газов в ЕС увеличились

Выбросы парниковых газов в целом по ЕС увеличились в IV квартале 2024 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие цифры опубликовала 15 мая статистическая служба Европейского союза Eurostat.

Согласно информации, выбросы сократились только в 6 из 27 стран-членов Евросоюза, больше всего - в Эстонии.

Эстония стала лидером по сокращению выбросов парниковых газов в последнем квартале прошлого года: показатель снизился в годовом исчислении на 11,2%.

Сокращение выбросов на 1-6% также зафиксировано в Финляндии, Швеции, Люксембурге, Австрии и Латвии.

Между тем в 21 стране выбросы парниковых газов увеличились. Лидером здесь стала Литва, где выбросы возросли более чем на 10%.