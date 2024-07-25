В Беларуси продолжают возбуждать уголовные дела против родителей политзаключенных.
По информации белорусских медиа, в отношении матери политзаключенного Александра Францкевича возбуждено уголовное дело.
Татьяну Францкевич задержали возле колонии в Волковыске 19 июля вместе с сестрой, когда они привезли передачу Александру.
Татьяну Францкевич обвиняют в «участии в экстремистском формировании» (ст. 361-1 УК).
Уголовное дело также завели на сестру Татьяны Наталью Лабацевич.
Сейчас женщины находятся в витебском СИЗО.