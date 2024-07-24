Беларусь обсуждает с Северной Кореей поставки своего продовольствия

Власти Беларуси рассматривают возможность поставок в Северную Корею продовольствия. Это следует из сообщения пресс-службы МИД Беларуси по итогам переговоров министра иностранных дел Максима Рыженкова с министром внешнеэкономических связей КНДР, сопредседателем совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юн Чжон Хо в Пхеньяне.

"Переговоры были посвящены развитию двустороннего экономического сотрудничества в сферах, не ограниченных решениями Совета Безопасности ООН. В этой связи особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, образованию и здравоохранению, взаимным поставкам отдельных товаров, в числе которых белорусские продукты питания в КНДР, а также традиционная корейская косметика для белорусского рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с представителем БелТПП обсуждена тема сотрудничества между ТПП двух стран и взаимное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. При этом достигнута договоренность о проведении уже в этом году очередного заседания комиссии.

В рамках визита белорусская делегация, в состав которой вошли представители руководства различных министерств, провела переговоры со своими партнерами. По предложению принимающей стороны "делегация посетила национальный Монумент идей чучхе и Государственный музей подарков КНДР".