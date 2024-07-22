В Польше назвали одно из условий для нормализации отношений с Беларусью

Одним из условий нормализации польско-белорусских отношений станет выдача Минском нелегального мигранта, нанесшего в конце мая на границе двух стран смертельное ранение ножом военнослужащему армии Польши. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы МИД республики Анджей Шейна.

"Без этого не будет никакой нормализации отношений", - сказал дипломат.

Он добавил, что у Варшавы имеются инструменты давления на Минск, в том числе возможность закрыть границу для белорусских товаров и расширение санкций ЕС.

Инцидент с нападением на военнослужащего на польско-белорусской границе произошел утром 28 мая. По данным командования, нелегальный мигрант нанес солдату ножевое ранение. 6 июня военнослужащий умер от полученных ран в Институте военной медицины в Варшаве. В тот же день польский МИД вручил временному поверенному в делах Беларуси ноту протеста. В ней польские власти потребовали от белорусского руководства установить личность и выдать Варшаве нелегала.

Недавно стало известно, что спецслужбы Польши идентифицировали личность подозреваемого в убийстве военного. По ее сведениям, следователи установили, что это был выходец с Ближнего Востока. Польские спецслужбы полагают, что подозреваемый до сих пор находится в Беларуси, однако, по их мнению, он вскоре может отправиться оттуда в Сирию.