Последнее обновление: 22.07.2024 10:58

Дипломаты стран ЕС обсудят "мирные" вояжи Орбана и как обойти его блокировку помощи Украине

Внеплановая поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву к Путину станет темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе 22 июля.

На встрече будет обсуждаться возможность собрания в том же Брюсселе в конце августа неформального совета дипломатов высшего уровня в противовес встречи, анонсированной Будапештом. Венгрия продолжает свое председательство в ЕС.

На заседании в Брюсселе речь также пойдет о военной помощи Украине в развязанной Россией войне. Дипломаты пытаются найти способ передать ее в обход Венгрии, блокирующей пакет на € 6,5 млрд.

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