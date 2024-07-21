Последнее обновление: 21.07.2024 17:05

В Польше расследуют преступление против Павла Латушко

Прокуратура Польши расследует преступление, направленное против заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, по статьям уголовного кодекса, касающимся убийства и деятельности сетей иностранных разведок. Об этом пишет Reuters.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил Reuters в электронном письме, что расследование ведется совместно с офицерами Агентства внутренней безопасности Польши, которое базируется в городе Лодзь.

Он отказался предоставить конкретные детали расследуемых событий.

Согласно письму прокуратуры на имя Латушко, которое попало в распоряжение Reuters, расследование подпадает под разделы Уголовного кодекса Польши, которые касаются подстрекательства других людей к совершению преступления, деятельность иностранных спецслужб и убийство.



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