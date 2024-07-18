Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании в четверг, 18 июля, переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

За назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284, 15 депутатов воздержались, а еще семь голосов признали недействительными. Для переизбрания глава Еврокомиссии должна была набрать минимум 361 голос.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, а также ввести новые должности в Еврокомиссии – в частности, комиссаров по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.

Она также пообещала способствовать конкурентоспособности Евросоюза и интеграции в него Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование