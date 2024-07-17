Кипр планирует построить крупную военно-морскую базу

Министр обороны Кипра Василис Пальмас заявил, что на южном побережье островного государства на востоке Средиземноморья планируют строительство крупной военно-морской базы. Об этом сообщает AP.

По словам главы Минобороны, геополитическая роль Кипра как ближайшего к Ближнему Востоку члена Евросоюза, которая в последнее время возросла, требует развития инфраструктуры, способной поддержать политику, направленную на этот регион.

Он указал, что база призвана принимать большие корабли из стран ЕС и других государств для выполнения различных миссий, в частности доставку гуманитарной помощи на Ближний Восток.

Пальмас отметил, что строительство базы "сделает решительный вклад" в реализацию политики в этом регионе.

Министр уточнил, что Греция предоставляет технические ноу-хау для проекта, в то время как фактическое строительство будет руководствоваться выводами экспертного исследования, которое должны завершить в ближайшие несколько дней.

Военно-морская база будет построена на существующем военно-морском объекте примерно в 25 километрах к востоку от прибрежного города Лимасол.