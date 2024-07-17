Производство промпродукции в Минске за I полугодие замедлилось до 7,9%

В I полугодии 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 15 563,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню I полугодия 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе производство в обрабатывающей промышленности выросло на 11,1%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 29,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 11,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.