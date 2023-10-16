Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре выросло на 8,1%

В Беларуси объем промышленного производства в январе-сентябре 2023 года составил 136,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню января-сентября 2022 года.

Как сообщает Белстат, производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,7%, в обрабатывающей - на 9,7%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,4%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,9%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года составил 109,7%.