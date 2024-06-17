Промпроизводство в Беларуси в январе-мае 2024 года увеличилось на 8%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-мае 2024 года в текущих ценах составил 83,2 млрд. рублей и вырос на 8% к уровню января-мая 2023 года.

Объем производства в «Горнодобывающей промышленности» вырос на 4,8%, «Обрабатывающей промышленности» – на 8%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 7,7%; «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - на 0,8%.

В мае промпроизводство выросло на 9,2% к маю 2023 года.