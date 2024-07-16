Кочанова продвигает идею учреждения в Беларуси Дня партизан и подпольщиков

В Беларуси в скором времени может появиться День партизан и подпольщиков. Про такую инициативу заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"В целях обеспечения преемственности исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и ввиду особой роли белорусского партизанского и подпольного движения в нашей истории как одной из основ национально-государственной идентичности считаем целесообразным учредить в Беларуси новую знаковую дату - День партизан и подпольщиков", - приводит ее слова пресс-служба верхней палаты парламента.

Кочанова сообщила о планах в ближайшее время "организовать на площадке Совета Республики открытую дискуссию, в ходе которой будет определена наиболее соответствующая этому событию дата и выработаны актуальные подходы к увековечению памяти об участниках белорусского движения сопротивления и их вклада в Великую Победу".