Берлин отреагировал на угрозы России европейским столицам из-за ракет США

В правительстве Германии заявили, что не услышали ничего нового в свежих угрозах Кремля в адрес европейских столиц, учитывая планы размещения дальнобойного оружия США. Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

По его словам, Берлин принял во внимание очередные угрозы Кремля, в частности, спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, но не услышал ничего нового.

"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", – отметил Гебештрайт, которого цитирует Укринформ.

При этом он признал, что "подобные заявления в принципе всегда надо воспринимать серьезно". Представитель подчеркнул, что обсуждать возможные инициативы по разоружению с российской стороной пока не представляется возможным, ведь "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше".

Гебештрайт также подчеркнул, что решение американской администрации разместить в 2026 году конвенционное оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация с безопасностью.

Он также напомнил, что российское руководство несколько лет назад вышло из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и Россия не только разрабатывает новое вооружение, но и размещает его близко к границам.

"Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерной компоненты сдерживания в центре Европы, в частности в Германии", – сказал правительственный представитель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.