Последнее обновление: 15.07.2024 17:00

Беларусь будет сотрудничать с Кубой и Никарагуа в таможенной сфере

Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты межправительственных соглашений Беларуси с Кубой и Никарагуа о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщает его пресс-служба.

Проектами соглашений определяются основные принципы и способы сотрудничества в сфере таможенного дела, а также формы оказания взаимной помощи таможенными органами. Документы предусматривают порядок взаимодействия при направлении запросов и предоставлении информации для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.

На проведение переговоров по проектам соглашений уполномочен Государственный таможенный комитет, на их подписание - Министерство иностранных дел.

Реализация данных международных документов позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами Беларуси задач по защите экономических интересов государства.



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