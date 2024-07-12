Эдуарду Бабарико добавили 1,5 года колонии

К сроку Эдуарда Бабарико власти добавили еще 1,5 года заключения.

Судья Павел Картинен на выездном заседании признал Эдуарда виновным в неповиновении администрации колонии (ч. 2 ст. 411 УК Беларуси).

В прошлом году Эдуард Бабарико был признан виновным по ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК. Тогда ему дали восемь лет исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин (185 тыс. рублей) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Производство по уголовному делу по ч. 2 ст. 235 УК («отмывание» средств, полученных преступным путем) было прекращено в связи с отказом гособвинителя от обвинения.

Эдуард Бабарико был задержан вместе со своим отцом, экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, 18 июня 2020 года. Долгое время находился в СИЗО КГБ без предъявления обвинений.