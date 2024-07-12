Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество по тыловому обеспечению вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

"С 11 по 13 июля в Минске находится китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая. Сегодня состоялись переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси и Китая", - говорится в сообщении.

На встрече также речь шла о "перспективах и новых направлениях взаимодействия".