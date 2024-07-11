Годовая инфляция в Беларуси в июне ускорилась до 5,8%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 103,4%.

Как сообщает Белстат, годовая инфляция (июнь 2024 г. по сравнению с июнем 2023 г.) составила 105,8%.

Продовольственные товары за год подорожали на 6,4%, непродовольственные - на 4,5%.

Услуги стали дороже за год на 6,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 102,9%.