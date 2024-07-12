В Беларуси цены на промтовары с начала года выросли на 4,9%

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 100,9%, с декабрем 2023 г. – 104,9%, из него на инвестиционные товары – 100,7% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 106%, потребительские товары – 100,6% и 103,2% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 100,2%, с декабрем 2023 г. – 102,2%, в том числе в растениеводстве – 97,3% и 95% соответственно, животноводстве – 101% и 104% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 101%, с декабрем 2023 г. – 105,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,3% и 106,9% соответственно, машины и оборудование – 99,9% и 100,8%, прочие работы и затраты – 103,7% и 110,3% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 101,5%, с декабрем 2023 г. – 106,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 100,4%.