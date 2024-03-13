Инфляция в Беларуси с начала года выросла на 1,7%

Потребительские цены в Беларуси в феврале 2024 года выросли на 0,9%, с начала 2024 года - на 1,7%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в феврале (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года) замедлилась до 5,6%.

Цены на продовольственные товары за февраль увеличились на 0,5%, с начала года - на 1,8%, непродовольственные - на 0,5% и 0,9% соответственно, услуги - на 2,3% и 2,7% соответственно.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в феврале по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,5%, с начала года - 1%.