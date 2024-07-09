Последнее обновление: 09.07.2024 17:18

США тоже пересматривают все программы сотрудничества с Грузией

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер сообщил, что сотрудничество США с Грузией сейчас пересматривается. Об этом Карпентер сообщил на брифинге в Госдепе США.

Он отметил, что большая часть сотрудничества США с Грузией сейчас находится на рассмотрении, включая учения Noble Partner ("Достойный партнер") и другие взаимодействия с правительством Грузии.

Карпентер объяснил, что действия правительства "Грузинской мечты" несовместимы с западными стандартами НАТО и Евросоюза.

"Откровенно говоря, когда мы видим подавление гражданского общества, когда мы видим принятые законы, ограничивающие пространство фундаментальных свобод в Грузии, это несовместимо с ценностями, на которых базируется альянс НАТО. Также мы не считаем это совместимым с евроатлантическими структурами, включая Евросоюз.

Поэтому мы надеемся увидеть изменение направления, стратегического направления со стороны правительства Грузии", – сказал Карпентер.

Он также отметил, что Грузия движется в сторону, противоположную от НАТО.

Между тем посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Герчинский также сообщил, что Евросоюз заморозил €30 млн, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование