В проекте коммюнике НАТО путь Украины в альянс назван "необратимым"

В проекте текста совместного коммюнике НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым". Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Вопрос, насколько сильные гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, стал ключевым источником дебатов между 32 членами альянса накануне саммита в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время журналисты утверждают, что проект может измениться до окончательного варианта, но наличие "необратимой" формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы.

Один из собеседников издания утверждает, что Белый дом поддерживает использование этого слова в окончательном коммюнике, если в документе также будет подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Ожидается, что окончательная версия будет содержать эту формулировку.

Ранее чиновники США и Германии настаивали, чтобы Североатлантический союз пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, но не "необратимый путь", как изначально предлагал генсек НАТО Йенс Столтенберг.