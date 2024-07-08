Французские ультраправые присоединились к группе Орбана в Европарламенте

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" в понедельник, 8 июля, официально присоединилась к группе "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте, а ее представитель Жордан Барделла стал президентом группы. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

На встрече "Патриотов за Европу" в Брюсселе, которая длилась менее 20 минут, приняли решение о вхождении "Нацобъединения". Его 30 евродепутатов стали самой большой национальной делегацией в группе.

Формальный лидер французской ультраправой партии Жордан Барделла, который хотел занять пост премьер-министра Франции в случае победы на парламентских выборах в стране, стал президентом "Патриотов за Европу".

Должность вице-президента отдали представительнице венгерской партии "Фидес" Кинзи Гал, а генеральным секретарем группы (это самая влиятельная административная должность) стал Филипп Клейс, ранее занимавший эту же должность в другой ультраправой группе "Идентичность и демократия".

"Патриоты за Европу" таким образом стали третьей по величине группой в Европарламенте, насчитывая 84 депутатов из 12 стран.