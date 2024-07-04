В Литве оценивают укрепление границы с РФ на следующие 10 лет в €600 млн

Укрепление границы с Россией в течение следующего десятилетия обойдется в €600 млн. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он пояснил, что эти средства будут направлены на реализацию мер по укреплению границы, и правительство подписало контракты о мерах контрмобильности, которые прибудут на базы уже в конце июля.

"Это €30-40 млн в год, а в некоторых случаях и больше", – отметил Кащюнас, которого цитируют местные медиа.

Министр также назвал еще ряд мер, которые необходимы для укрепления границы.

Литва будет перенимать опыт Украины по установке физических и других барьеров против врага

"Приобретение противотанковых мин и мин дистанционного применения, подготовка сети противотанковых рвов. При необходимости подготовка мостов. Облесение в районах, где необходимы естественные физические барьеры", – рассказал чиновник.

По его словам, с конца лета в некоторых приграничных районах будет проводиться постоянная фортификация.