Последнее обновление: 04.07.2024 14:12

Лукашенко засобирался с визитом в Пакистан

Лукашенко намерен до конца 2024 года побывать в Пакистане с визитом. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Астане в рамках саммита ШОС.

"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться", - сказал Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

Он также предложил "окончательно рассмотреть план действий на перспективу".

"А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту", - отметил он.

По его словам, "пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между странами".



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