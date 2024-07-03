Последнее обновление: 03.07.2024 16:02

РФ потеряла более трети экспорта алмазов на фоне санкций и снижения мирового спроса

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

За два года экспорт необработанных алмазов из РФ снизился на 36% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году общая стоимость экспорта алмазов упала по сравнению с 2022 годом на 7,7% до $3,7 млрд.

В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24% до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7% до 41,9 млн карат.

В 2023 году экспорт продолжил падать, сократившись еще на 12% до 32,4 млн карат. Также упала и добыча - на 11% до 37,3 млн карат.

Сообщается, что ключевой покупатель российских алмазов Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат.

Это произошло после того, как в предыдущие два года на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире. В сообщении говорится, что это привело к росту уровня запасов. А подорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело заработок огранщиков, что и привело к снижению спроса.

Российская торговля алмазами также осложняется санкциями. АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании. В страны EC и G7 запрещены поставки алмазов из РФ от 1 карата, в том числе обработанных в других странах. А с 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов, а последняя относительна крупная закупка на $250 млн была в 2012 году.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование