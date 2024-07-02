Президент Литвы поддерживает денонсацию конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает предложение Минобороны страны денонсировать конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов.

Соответствующее заявление сделал советник Науседы Ридас Ясюленис.

"Президент одобряет денонсацию Ословского договора по кассетным боеприпасам с последующим координированием действий Литвы со своими союзниками", – отметил советник, которого цитируют литовские медиа.

По его словам, для защиты Литвы и укрепления потенциала армии президент стремится привлечь все возможные средства, в том числе кассетные боеприпасы.

На прошлой неделе сообщалось, что правительству Литвы предложат денонсировать конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов – соответствующий проект постановления зарегистрировало Министерство обороны.

В случае одобрения правительством, президенту будет предложено внести в Сейм предложение о денонсации конвенции о применении кассетных боеприпасов.