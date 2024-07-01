Последнее обновление: 01.07.2024 17:03

Премьер Армении заявил о неуместности разговоров о референдуме по членству в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает преждевременными разговоры об организации референдума по членству страны в ЕС, сообщает News.am.

Он вспомнил о слушаниях в Национальном собрании Армении вокруг вопроса организации референдума о членстве страны в ЕС.

"Я сам, выступая с трибуны Европейского парламента, заявил, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, то не выступил бы с таким заявлением. Сейчас в чем задача? Провести референдум, чтобы узнать мнение народа? Извините, я как должностное лицо, уполномоченное представлять народ Армении, знаю мнение народа Армении", – сказал он.

По словам премьера, если референдум должен быть, то придется провести агиткампанию.

"В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, в какое время, какими шагами? ЕС хочет этого или не хочет? Мне скажут: вы заявили о том, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным. А сейчас вопрос: насколько ЕС к этому готов? Но я сегодня не могу дать ответ на этот вопрос", – признался Пашинян.

По его словам, сегодня и в ЕС происходят процессы, и они должны это оценить.

"В ЕС проходят выборы, результаты которых вызывают по меньшей мере определенные вопросы", – подытожил премьер-министр.

Напомним, в апреле Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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