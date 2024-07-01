В Беларуси заявили о поддержке контактов с Западом по линии военных

Беларусь поддерживает контакты с Западом по линии военных. Об этом заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

"Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий. Прежде, чем начнут говорить пушки, обычно говорят дипломаты. Скажу так, несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют", - сказал Муравейко.

По его словам, сегодня вблизи границ расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тыс. человек.

"Из них шесть это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное. Довольны ли литовцы таким соседством? Это надо спросить у литовцев. Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - признал начальник Генштаба.

Он отметил, что в Беларуси внимательно следят за всеми действиями как войск НАТО, так и национальных вооруженных сил сопредельных государств.

"Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - сказал Муравейко.