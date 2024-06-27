Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,29 копейки или 0,4%, до 3,1877 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1 копейку или 0,27% до 3,6596 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 90,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 3,29 копейки или 0,75%, до 4,3524 рубля за 10 юаней при объеме торгов 20 млн. юаней.