Последнее обновление: 24.06.2024 12:00

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,27 копейки или 0,08%, до 3,2284 рубля при объеме торгов $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,36 копейки или 0,37% до 3,6323 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 20,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,28 копейки или 0,06%, до 4,4520 рубля за 10 юаней при объеме торгов 7 млн. юаней.

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