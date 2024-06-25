Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,85 копейки или 0,58%, до 3,1988 рубля при объеме торгов $1,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,15 копейки или 0,32% до 3,6554 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 288 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 4,6 копейки или 1,04%, до 4,3925 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,7 млн. юаней.