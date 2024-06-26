Последнее обновление: 26.06.2024 18:00

Зеленский утвердил решение о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 июня.

"С целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению, согласно предложению Кабинета министров, Совет национальной безопасности и обороны решил: поддержать внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", – говорится в документе.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование