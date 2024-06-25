Последнее обновление: 25.06.2024 12:28

Венгрия не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Венгрия не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но обещает не препятствовать этому решению. Об этом в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", – сказал он.

Венгерский премьер назвал решение о начале переговоров для Украины "политически мотивированным процессом".

Орбан подчеркнул, что это не о "да" или "нет" членству Украины в ЕС, но следует сначала изучить, "каковы будут последствия, если мы примем страну, которая находится в состоянии войны, чьи границы не определены на практике".

Виктор Орбан после встречи 12 июня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал не участвовать в каких-либо решениях Альянса по Украине. Он также обязуется не блокировать эти решения.



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