Последнее обновление: 25.06.2024 12:28

Беглый польский судья в Беларуси будет работать пропагандистом

Беглый польский судья Томаш Шмидт, который попросил убежище в Беларуси, устроился на работу пропагандистом в государственное информагентство. Об этом сообщили польские медиа.

«Очень хорошая работа. Контракт публиковать не буду», - написал Шмидт в соцсетях.

В его задачи будет входить проведение интервью с приглашенными гостями. В связи с этим Шмидт стал позиционировать себя как журналист и публицист.

Между тем в Польше против него возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже. Кроме того, беглый судья был замешан в так называемом хейтерском скандале с участием своей жены, из-за которого на время был отстранен от своих обязанностей.



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