В Бресте заочно будут судить несколько обвиняемых в "заговоре против власти"

Брестский областной суд во вторник в заочном порядке начнет рассматривать уголовное дело в отношении нескольких оппозиционных активистов, которых обвиняют в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путем".

Как сообщается в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда, рассмотрение уголовного дела будет проходить в закрытом режиме.

В заговоре или иных действиях, совершенных "с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем", обвиняется Вероника Цепкало. По этой же статье обвиняют представителя действующего за рубежом Народного антикризисного управления Анатолия Котова, руководителя зарегистрированного в Литве центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольгу Карач, оппозиционных активистов Евгения Вильского и Вадима Дмитренка. Им также инкриминируется "создание или участие в деятельности экстремистского формирования, дискредитация страны, клевета на Лукашенко, оскорбление представителей органов власти".