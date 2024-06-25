Китай будет искать пути урегулирования "кризиса в Украине" своим способом

Китай будет искать пути урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, позиция КНР по поводу "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. Он считает, что сейчас необходимо "приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров".

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и способствует построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса своим способом", – цитирует Си Цзиньпина пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Лидер КНР также подчеркнул, что он выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.