Основатель WikiLeaks заключил сделку с США и вышел из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж накануне вышел из тюрьмы Белмарш и покинул территорию Великобритании. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks в X (Twitter).
Согласно информации, Ассанж длительное время вел переговоры с Министерством юстиции США, которые привели к соглашению, хотя пока официально оно не завершено.
В WikiLeaks проинформировали, что Ассанж отправился в Австралию.
"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и был освобожден в аэропорту Станстед во второй половине дня, где он сел на самолет и покинул Великобританию", – говорится в заявлении WikiLeaks.
Как сообщает CNN, Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.
Соглашение позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. Соглашение о признании вины засчитает это время, что позволит Ассанжу немедленно вернуться в Австралию, его родную страну.
Соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей.
Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.
Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.
В марте Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.
В мае суд разрешил Ассанжу подать новую апелляцию на его потенциальную экстрадицию из Великобритании в США.