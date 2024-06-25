Германия, Польша и Франция проведут совместные военные учения в 2025 году

Страны так называемого Веймарского треугольника – Германия, Польша и Франция – договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году. Об этом по итогам переговоров в Париже 24 июня заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, переговоры в Париже привели к трем ключевым договоренностям, одна из которых – совместные немецко-французско-польские учения на территории Польши в следующем году, сообщает RMF FM.

"Альянсы Веймарского треугольника становятся реальностью", – прокомментировал он.

Кроме того, сказал Косиняк-Камыш, Франция присоединится к инициативе военной мобильности, которую инициировали в начале года Польша, Германия и Нидерланды.

В-третьих, страны Веймарского треугольника выразили поддержку усиления координационной роли НАТО в военной помощи Украине.

"Западные стремления Украины являются максимально естественными, и мы поддерживаем стремление Украины присоединиться к ЕС, присоединиться к НАТО. Для того, чтобы это стало возможным и реальным, Украина должна достичь успеха, она должна быть сильной сейчас, мы должны быть успешными в борьбе с Россией", – подчеркнул министр обороны Польши.

Как сообщалось, после переговоров в Париже немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о намерении стран Веймарского треугольника создать коалицию европейских государств для разработки оружия большой дальности.