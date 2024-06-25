Последнее обновление: 25.06.2024 12:28

Цены на нефть незначительно повышаются

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне.

Так, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 составляет $86,05 за баррель, что на $0,04 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты повысились в цене на $0,77 до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также прибавили в цене $0,04 до $81,67. Накануне контракт подорожал на $0,9 до $81,63 за баррель.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование