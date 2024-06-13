Последнее обновление: 13.06.2024 15:08

Нефть продолжает дешеветь

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг .

Нефть продолжает дешеветь после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз глобального спроса на нефть, а также на данных о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет The Wall Street Journal.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 снизились на $0,49 относительно уровня закрытия предыдущих торгов до $82,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,53 и стоили $77,97 за баррель.

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