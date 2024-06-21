Цены на эталонные сорта нефти пошли на снижение

Цены на нефть незначительно опускаются на данных о снижении запасов в США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $85,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до $81,23 доллара за баррель.

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,55 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,73 миллиона баррелей.