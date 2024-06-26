Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются сегодня утром после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 составила $85,41 за баррель, что на $0,4 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты понизились в цене на $1 до минимальных с 17 июня $85,01 за баррель, откатившись с установленного днем ранее почти двухмесячного максимума.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени прибавили в цене $0,46 до $81,29. Накануне контракт подешевел на $0,8 до $80,83 за баррель.