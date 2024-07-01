Последнее обновление: 01.07.2024 12:58

Цены на нефть повышаются на волне оптимизма относительно летнего спроса

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть выросли 1 июля, поддержанные прогнозами дефицита предложения, который возникнет из-за пикового летнего потребления топлива и сокращения добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента до $85,53 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $82,05 за баррель, что на 51 цент больше.

Отмечается, что это произошло несмотря на глобальные экономические проблемы и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

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