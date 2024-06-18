Цены на нефть снижаются после подъема накануне

Цены на нефть во вторник снижаются после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по минскому времени составляет $84,12 за баррель, что на $0,13 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,63 до $84,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 до $80,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,88 до $80,33 за баррель.