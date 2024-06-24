Последнее обновление: 24.06.2024 17:45

В Беларуси вновь дорожает топливо

Белнефтехим с 25 июня увеличивает розничные цены на АЗС страны, сообщает пресс-служба концерна.

«Уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо с 25 июня 2024 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении.

Таким образом, со вторника цена автомобильного бензина составит: АИ-92-К5-Евро – 2,32 рубля; АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,64 рубля; ДТ-К5 — 2,42 рубля.

Это уже шестое подорожание с начала года. Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование