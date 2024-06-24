В Беларуси вновь дорожает топливо

Белнефтехим с 25 июня увеличивает розничные цены на АЗС страны, сообщает пресс-служба концерна.

«Уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо с 25 июня 2024 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении.

Таким образом, со вторника цена автомобильного бензина составит: АИ-92-К5-Евро – 2,32 рубля; АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,64 рубля; ДТ-К5 — 2,42 рубля.

Это уже шестое подорожание с начала года. Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.